Cronaca. Pesaro, caos in piazza Lazzarini: carta di credito respinta scatena lite, Daspo urbano per un giovane

Un inizio di settimana tutt’altro che tranquillo ha animato ieri piazza Lazzarini a Pesaro, proprio nel giorno in cui migliaia di studenti tornavano sui banchi per il primo giorno di scuola. Un giovane ha trasformato un semplice problema di pagamento in un episodio di disturbo pubblico, finendo per ricevere un Daspo urbano preventivo dalle forze dell’ordine.

Tutto è partito da un tentativo di acquisto in un esercizio commerciale della zona: la carta utilizzata dal ragazzo non ha funzionato, scatenando la sua reazione. Invece di risolvere la questione con calma, ha iniziato a importunare clienti e passanti, creando un clima di tensione e disagio in una piazza già affollata da famiglie e ragazzi diretti a scuola.

La segnalazione non ha tardato ad arrivare, e una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta rapidamente per sedare gli animi e ripristinare l’ordine. Dopo i necessari controlli, al giovane è stato notificato un ordine di allontanamento immediato dall’area, seguito dall’applicazione di un Daspo urbano (Dacur), una misura preventiva pensata per tutelare la sicurezza negli spazi pubblici e prevenire recidive in zone sensibili.

L’episodio, per fortuna risolto senza conseguenze gravi, ha comunque evidenziato quanto piccoli imprevisti possano degenerare in contesti urbani affollati. In una giornata simbolica come l’avvio dell’anno scolastico, la priorità resta garantire serenità e rispetto per tutti, con strumenti come il Daspo che servono proprio a rafforzare il senso di comunità e sicurezza.