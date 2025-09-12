Cronaca. Pesaro, lite durante asta per terreno agricolo: ritirate armi a scopo cautelare

Momenti di tensione in uno studio legale di Pesaro durante l’aggiudicazione di un terreno di 10 ettari. La polizia è intervenuta e ha sequestrato cautelativamente le armi di uno dei contendenti.

Nel pomeriggio di ieri, a Pesaro, la Volante è intervenuta presso uno studio legale dove era in corso un’asta giudiziaria relativa a un terreno agricolo situato in un comune del Montefeltro. La tensione è salita quando una delle due parti è stata esclusa dall’asta a causa di presunte irregolarità in un documento presentato.

Il terreno in questione, di circa 10 ettari, era strategico per la parte esclusa perché le avrebbe consentito di riunire un appezzamento più ampio. Durante la vicenda, in presenza di altre persone, la discussione è degenerata in minacce verbali e atteggiamenti intimidatori.

Per precauzione, le forze dell’ordine hanno ritirato le armi regolarmente detenute dalla persona ritenuta responsabile dei gesti minacciosi, depositandole presso la sua abitazione a scopo cautelare, evitando così possibili escalation.