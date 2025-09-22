Cronaca. Pesaro, sorpreso a dormire in una casa in ristrutturazione: con sé cocaina e bilancino di precisione

Intervento insolito ma significativo quello della Polizia di Stato di Pesaro e Urbino, che nel fine settimana appena trascorso è intervenuta in strada della Romagna dopo una segnalazione di intrusione all’interno di un’abitazione in ristrutturazione.

Gli agenti della Volante, entrati nell’edificio dopo aver riscontrato che l’accesso era stato chiuso dall’interno, hanno trovato un uomo di origine magrebina di circa 40 anni che stava dormendo all’interno dei locali. All’arrivo della polizia, nel tentativo di disfarsi di prove compromettenti, l’uomo ha lanciato dalla finestra un sacchetto, subito recuperato dal personale.

All’interno vi erano 17 grammi di cocaina, ancora da suddividere, quantità sufficiente per ricavare oltre 40 dosi, insieme a un bilancino di precisione.

L’uomo è stato condotto in Questura, identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Le forze dell’ordine ricordano come l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Pesaro e Urbino prosegua in maniera incessante. Un episodio che sottolinea, ancora una volta, l’attenzione costante della polizia nel fronteggiare fenomeni legati alle droghe, anche dietro apparenti episodi di ordinaria cronaca.