Cronaca. Procura di Rimini chiede il rinvio a giudizio per l’automobilista coinvolto nell’incidente mortale in cui perse la vita Massimiliano Crivellari, ex consigliere comunale di Santarcangelo

La Procura di Rimini ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’automobilista straniero di 41 anni, coinvolto in un incidente che ha portato alla morte di Massimiliano Crivellari, ex consigliere comunale di Santarcangelo. L’incidente è avvenuto il 26 novembre 2024 sulla strada Marecchiese, a Pietracuta.

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, l’uomo alla guida di una Citroen avrebbe travolto Crivellari mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, appena uscito dal suo luogo di lavoro come progettista. L’auto avrebbe colpito l’uomo facendolo sbalzare sul cofano e trascinandolo per alcuni metri, provocando il decesso sul colpo.

L’accusa principale è di omicidio stradale: la procura sostiene che il veicolo viaggiava a circa 90 km/h, superando di gran lunga il limite di 50 km/h imposto in quella zona. L’udienza preliminare è programmata per il 17 dicembre davanti al giudice Vinicio Cantarini.

Il difensore dell’automobilista, l’avvocato Massimiliano Orrù, ha già predisposto la difesa, mentre i familiari di Crivellari, rappresentati dall’avvocato Filippo Cocco, intendono costituirsi parte civile. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidenza della velocità e della sicurezza sulle strade locali.