Cronaca. Ravenna, svanita nel nulla da venerdì: ricerche in corso per la 31enne Elena Cocchini

Un appello accorato attraversa la comunità ravennate da quando non si hanno più notizie di Elena Cocchini, giovane di 31 anni scomparsa venerdì scorso. La famiglia, sempre più preoccupata, ha denunciato la sua sparizione, spingendo la Prefettura di Ravenna a coordinare le ricerche insieme alle forze dell’ordine.

Elena è alta circa un metro e settantatré, ha capelli neri e diversi tatuaggi sul corpo. Un dettaglio che accresce l’urgenza è la condizione clinica della donna, che – come sottolineano i familiari – soffre di patologie importanti, comprese quelle di natura cardiaca.

Le ricerche sono attualmente in corso, con la speranza di rintracciare la giovane al più presto. I familiari, uniti alla rete investigativa, invitano chiunque possa fornire indicazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 112, oppure direttamente la famiglia al numero 327 1233703.

L’angoscia che accompagna queste ore mette in evidenza quanto sia cruciale la collaborazione di cittadini e istituzioni davanti a sparizioni improvvise, dove ogni segnalazione può diventare decisiva.