Cronaca. Ravenna, tamponamento sulla Romea: furgoncino schiacciato tra due Tir, giovane alla guida salvo per miracolo

Mattinata di terrore oggi sulla Romea dir, a Ravenna, dove un tamponamento a catena ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un giovane al volante di un furgoncino Ford si è ritrovato intrappolato tra due camion e ne è uscito vivo per puro miracolo, seppur con diversi traumi che hanno richiesto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Fortunatamente le sue condizioni non sono considerate critiche.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 8, all’altezza dell’incrocio con via Canalazzo. La dinamica ricostruita racconta di un semaforo rosso e di una frenata mancata: un Tir con targa slovena non si è fermato in tempo, colpendo violentemente le auto davanti e spingendo un furgoncino contro un altro mezzo pesante, con conseguenze impressionanti.

Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Citroen, sbalzata fuori dalla fila a seguito dell’urto. Il conducente di quest’ultima è rimasto illeso. Diverse le pattuglie e i soccorsi accorsi sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato rapidamente per estrarre i feriti e mettere l’area in sicurezza.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la carreggiata in direzione porto è rimasta chiusa per circa cinquanta minuti, riaprendo intorno alle 8.50. In senso opposto, verso Bologna, il traffico è rimasto invece bloccato molto più a lungo, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Il destino, però, ha avuto un volto meno crudele del previsto: nonostante le immagini impressionanti del mezzo schiacciato, il giovane a bordo del furgone è riuscito a sopravvivere. Una storia che poteva trasformarsi in lutto cittadino e che invece resta come monito – sottile ma potente – sulla fragilità improvvisa che si può incontrare lungo la strada.