Cronaca. Rimini, schianto mortale sul lungomare: Audi invade la corsia opposta e centra un Suv, perde la vita il 64enne al volante

Un impatto violento ha spezzato una vita questa mattina a Rimini, trasformando un tratto di lungomare in scena di tragedia. In viale Regina Elena, all’altezza dell’Hotel Du Soleil, un’Audi A4 ha improvvisamente deviato dalla sua traiettoria, invadendo la corsia contraria e colpendo lateralmente una Volkswagen Tiguan.

Alla guida dell’Audi c’era un uomo di 64 anni residente a Fano, diretto verso Riccione, che ha riportato conseguenze fatali. I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno defibrillato e sottoposto a massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, prima di stabilizzarlo, intubarlo e trasferirlo d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

La conducente della Tiguan, una donna di 66 anni riminese, ha subito una ferita lacero-contusa alla testa, ma le sue condizioni non sono state indicate come critiche. Sul luogo sono accorsi due ambulanze, un’automedica, la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gestire l’emergenza e i rilievi.

L’incidente, avvenuto poco prima delle 9, ha imposto la chiusura del tratto in entrambe le direzioni per circa un’ora, con il traffico deviato fino alla riapertura intorno alle 10. Un evento che ha sconvolto la routine mattutina, lasciando dietro di sé un vuoto irreparabile e un monito sulla fragilità di ogni viaggio.