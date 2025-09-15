Cronaca. Santa Sofia: Giovane biker forlivese ferito in escursione, intervento del Soccorso Alpino nei sentieri appenninici

Tra i percorsi naturalistici dell’Appennino forlivese, dove gli appassionati di mountain bike sfidano terreni impervi, un’uscita di routine si è trasformata in un’emergenza per un 22enne residente a Forlì. Sabato scorso, durante una pedalata nei dintorni di Casanova dell’Alpe, nel territorio di Santa Sofia, il giovane è finito a terra in modo violento dalla sua MTB, riportando un infortunio a un braccio che lo ha bloccato sul sentiero.

La richiesta di aiuto è partita da Poggio Palestrina, area nel comune di Bagno di Romagna, attivando immediatamente la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino. Una squadra esperta, inclusa la presenza di un infermiere, ha raggiunto il punto dell’incidente per fornire le prime assistenze mediche, concentrandosi sulla stabilizzazione della spalla, dove si sospettava una frattura.

Una volta assicurate le condizioni del ferito, i soccorritori lo hanno caricato su un veicolo fuoristrada per portarlo fino al rendezvous con l’ambulanza proveniente da Santa Sofia. Da lì, il trasferimento in ospedale ha permesso di procedere con esami dettagliati e trattamenti appropriati.

Casi del genere ribadiscono il valore essenziale delle unità di soccorso specializzate, pronte a intervenire in ambienti remoti per supportare chi pratica attività all’aperto, preservando la sicurezza in zone montane frequentate da escursionisti e sportivi.