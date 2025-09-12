Cronaca. Savignano sul Rubicone: travolge la segnaletica e tenta la fuga, 69enne scoperto e multato

Notte movimentata a Savignano sul Rubicone tra il 7 e l’8 settembre, quando un 69enne alla guida di una Golf ha perso il controllo del veicolo e abbattuto la segnaletica stradale all’incrocio tra via Della Resistenza e via Togliatti. Dopo l’incidente, l’automobilista si è allontanato senza fermarsi né avvisare le autorità.

La mattina successiva, la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha rilevato i danni e, grazie alle tracce lasciate dall’auto, ha individuato marca e modello del veicolo coinvolto. Nonostante i controlli nelle carrozzerie e le immagini della videosorveglianza non avessero inizialmente fornito riscontri, la svolta è arrivata il 10 settembre: durante una normale pattuglia lungo via Emilia, gli agenti hanno notato una Golf con danni compatibili con l’incidente e hanno fermato il conducente.

Dalla comparazione dei danni e dei frammenti rinvenuti sul luogo dello schianto, è stato accertato senza dubbio che si trattava della vettura responsabile. Il conducente, residente in zona, ha ricevuto diverse contestazioni per violazioni al codice della strada e dovrà rifondere il Comune di Savignano sul Rubicone per i danni provocati.

L’episodio evidenzia l’importanza dei controlli sul territorio e la rapidità di intervento della Polizia Locale, che ha permesso di individuare e sanzionare il responsabile nonostante il tentativo di fuga.