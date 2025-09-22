Cronaca. Sciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna

Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, lunedì 22 settembre e gli aggiornamenti in diretta dalla guerra dopo l’invasione israeliana della Striscia di Gaza. La protesta di 24 ore è stata indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) “contro il genocidio in Palestina e la fornitura di armi a Israele”. Stop a treni, mezzi pubblici, scuole e università: coinvolti tutti i settori pubblici e privati, resta escluso il settore areo.

Manifestazioni in tutta Italia: almeno 50mila manifestanti a Roma, bloccata la stazione Termini. A Napoli gli studenti hanno occupato i binari della Stazione centrale. Pesanti scontri a Milano: lacrimogeni e assalto con porte rotte alla Stazione Centrale; tensioni anche al porto di Marghera. Bloccata autostrada a Bologna. A Genova chiusi due varchi portuali-

Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale dello stato palestinese scatenando le ire del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha commentato: “È un tradimento”. Per gli USA si tratta di un riconoscimento solo simbolico.

Fanpage.it