Cronaca. Sedicenne autistico annega in una piscina privata a Verona: «È scappato da scuola professionale». Inutili i soccorsi

Un 16enne affetto da una grave forma di autismo è annegato in una piscina all’interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi a Verona. Da quanto si è appreso, il ragazzo – di nazionalità cingalese e in cura al Policlinico di Borgo Roma per alcune patologie che lo limitavano – si sarebbe allontanato dal centro “Don Calabria, dove era inserito in un percorso di formazione professionale, e si è introdotto nella proprietà, annegando nella piscina esterna. L’istituto si trova nelle vicinanze della proprietà privata in cui è situata la piscina dove il 16enne è annegato.

Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.

Leggo.it