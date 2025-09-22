Cronaca. Sogliano sul Rubicone, assalto al bancomat con esplosione: banda in fuga a mani vuote tra inchiostro e guardia giurata

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, a Sogliano al Rubicone. una banda di malviventi ha tentato un colpo spettacolare che si è però trasformato in un doppio fallimento. Poco dopo le 2, l’obiettivo è stato il bancomat della banca Credit Agricole in piazza Garibaldi, fatto saltare in aria da almeno quattro uomini arrivati a bordo di un’Audi A6.

I ladri, convinti di colpire duro, si sono trovati invece davanti a due ostacoli imprevisti. Il primo è stato il sistema anti-rapina che macchia di inchiostro le banconote, rendendole inutilizzabili. Il secondo, ancora più determinante, l’arrivo tempestivo di una guardia giurata dell’istituto privato “Cittadini dell’ordine”, che li ha sorpresi mentre cercavano di recuperare il denaro. A quel punto la banda si è data alla fuga, abbandonando quanto restava del bottino e cercando di guadagnare tempo spruzzando sul vigilante il contenuto di un estintore.

Non paghi del fallimento, i malviventi hanno tentato un nuovo assalto poco dopo, prendendo di mira un altro sportello bancomat a Settecrociari. Ma anche in questo caso il colpo si è rivelato impossibile da portare a segno: nella fretta avevano perso per strada le cosiddette “marmotte esplosive”, gli ordigni rudimentali usati per scardinare gli sportelli automatici.

Quella che doveva essere una notte di bottino si è conclusa per la banda con una fuga a mani vuote e un doppio flop: un’esplosione nel cuore di Sogliano e un tentativo di bis durato appena il tempo di accorgersi di aver lasciato per strada l’arma principale.