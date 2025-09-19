Cronaca. Tentato furto alla gioielleria Pedrosi di Santarcangelo: fallisce l’assalto con auto ariete

Santarcangelo di Romagna – Nella notte tra giovedì e venerdì (18-19 settembre), la gioielleria orologeria Pedrosi è stata nuovamente presa di mira da un gruppo di malviventi. L’assalto, però, si è concluso senza successo grazie all’attivazione dell’allarme, che ha fatto fuggire i ladri prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, tra le 2 e le 2.30, i malviventi hanno impiegato una Fiat 500 rubata poco prima nel centro di Santarcangelo come ariete per sfondare la vetrina. La vettura ha colpito l’ingresso del negozio, ma il sistema di allarme si è attivato immediatamente, costringendo i banditi a darsi alla fuga senza riuscire a portare via nulla. Le forze dell’ordine, chiamate sul posto, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Il tentativo di furto segue una serie di episodi che hanno coinvolto il negozio nel corso degli ultimi mesi. A maggio, i ladri avevano tentato di svaligiare l’attività fingendosi corrieri, mentre a gennaio, un furto notturno aveva portato via gioielli per un valore stimato di circa 200.000 euro.

Le indagini sono in corso per chiarire eventuali collegamenti tra gli episodi e per individuare i responsabili di questa serie di tentativi di furto.