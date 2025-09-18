Cronaca. Trento: abusi su alunna di 11 anni, chiesto il processo per un prete insegnante di religione

Nelle aule della giustizia trentina si apre un capitolo delicatissimo: la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un sacerdote di 40 anni, insegnante di religione in un istituto cattolico, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una sua alunna di appena 11 anni.

Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa locale – Corriere del Trentino, l’Adige e il T – i fatti risalirebbero all’autunno 2023. L’uomo, che insegnava nello stesso istituto da circa dieci anni, era stato successivamente trasferito dopo le prime accuse.

Decisivo, per gli inquirenti, è stato l’incidente probatorio: la minore, ascoltata davanti al giudice, ha rilasciato un racconto ritenuto credibile e coerente, tanto da spingere la Procura a formalizzare la richiesta di processo. Il sacerdote continua a respingere tutte le accuse.

La vicenda porta con sé dolore e inquietudine, colpendo al cuore non solo la comunità scolastica, ma anche una realtà territoriale strettamente intrecciata con la fiducia riposta nelle figure religiose. Ora la parola passa al giudice, chiamato a stabilire se il prete dovrà comparire in aula per affrontare un processo che si annuncia difficile e carico di tensioni.