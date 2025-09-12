Cronaca. USA, Utah: governatore annuncia la richiesta di pena di morte per il killer di Charlie Kirk. 7.000 segnalazioni dopo la diffusione del video del cecchino

Le autorità dello Utah hanno reso pubblico un video del sospetto responsabile dell’omicidio di Charlie Kirk, mentre il governatore Spencer Cox ha annunciato l’intenzione di chiedere la pena di morte per il killer.

Nel filmato, l’uomo viene ripreso mentre salta dal tetto da cui aveva aperto il fuoco e si allontana. Cox ha invitato la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine, sperando che le immagini e le fotografie diffuse possano facilitare l’individuazione del responsabile.

Finora le autorità hanno raccolto oltre 7.000 segnalazioni e indizi riguardanti il sospetto. L’Fbi ha segnalato che il numero di informazioni ricevute tramite i media digitali supera quello registrato in qualsiasi altra occasione, inclusa la maratona di Boston. L’appello alla collaborazione pubblica rimane centrale per accelerare le indagini e assicurare l’autore alla giustizia.