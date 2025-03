Da lunedì 31 marzo, nuovo servizio bus serale tra Aeroporto di Rimini e Stazione ferroviaria

A partire da lunedì 31 marzo, prenderà il via un nuovo servizio di trasporto pubblico che collegherà direttamente l’Aeroporto di Rimini con la Stazione Ferroviaria di Rimini e la stazione del Metromare Miramare Airport, situata in Via Cavalieri di Vittorio Veneto. Questo servizio sarà attivo in orari serali, seguendo il tragitto della Linea 9, e risponderà all’esigenza di un collegamento più efficiente in corrispondenza degli arrivi dei voli serali.

L’Aeroporto di Rimini, che nei prossimi mesi vedrà un incremento dei voli, con destinazioni come Budapest, Lussemburgo, Londra, Palermo e Basilea, necessitava di una maggiore disponibilità di mezzi pubblici per coprire i voli in arrivo dopo le 20. Il nuovo servizio bus, che garantirà corse serali dalle 20.30 alle 24, è stato progettato per rispondere a queste esigenze, in base alla programmazione dei voli del Fellini.

Per le prossime due settimane, il servizio di Start Romagna sarà attivo nei giorni di lunedì, giovedì e sabato. Tuttavia, con l’aumento delle frequenze dei voli serali, il servizio si estenderà anche agli altri giorni della settimana nei mesi successivi, offrendo un collegamento sempre più frequente e comodo per chi arriva in città o deve dirigersi verso l’aeroporto.