Da qualche mese gli Stati Uniti e non solo, vengono sorvolati da strani oggetti e sfere di plasma. … di Gianni Toffali

Secondo le forze armate americane, gli Uap (Unidentified aerial phenomena) una volta chiamati Ufo, sono irraggiungibili dai loro mezzi. La gente del New Jersey e New York, tra un occhio al cielo ed un altro sugli schermi dei social, vive in perenne stato d’ansia. In Italia, le informazioni sull’avvenimento sono molto scarse. La domanda che sorge spontanea è: che cosa sta succedendo? Le ipotesi sono infinite. Le più gettonate sono: A) Gli alieni vogliono conquistare la Terra. B) Gli alieni non sono tali, ma Angeli di Luce che sovrintendono e custodiscono il pianeta Terra. La loro presenza ha lo scopo di disinnescare eventuali ordigni nucleari e impedire quindi che gli umani autodistruggano il Pianeta Terra. C) Gli alieni sono demoni. Il loro compito è infatuare gli umani e attirali a sé con le armi della seduzione e della curiosità. D) Le immagini che si vedono nel cielo, sono proiezioni generate dalla tecnologia Blue Beam. Vale a dire quel progetto segreto operato dal Deep State il cui fine è instaurare un governo unico mondiale dopo aver terrorizzato a puntino la popolazione mondiale. D) Nell’imminenza della fine del mondo, le astronavi sono state mandate sul Pianeta Terra da Entità Superiori, per “aspirare” (teologicamente ascensione) al loro interno, le persone degne di salvezza. E) Droni, Uap e Ufo, sono di natura umana, ma realizzati grazie alla Reverse Engineering, cioè la copiatura di sana pianta di tecnologie avanzate ricavate da Ufo Crash (Nevada Area 51 docet). Impossibilità dunque stabilire se i piloti delle bizzarre configurazioni che si librano nei cieli di mezzo mondo sono virtuali, umani, angeli, demoni, forme di energia, grigi, rettiliani, pleiadiani, venusiani, insettoidi o chupacabra. Ciliegina sulla torta: nel marasma del cielo intermittente, l’ufologo britannico Mark Christopher Lee ha candidato Re Carlo III a rappresentante dell’umanità in caso di un primo contatto con civiltà extraterrestri. Il compagno di merende dei fratelli intergalattici, sostiene che Carletto sarebbe la figura ideale per guidare una delegazione terrestre, grazie al suo ruolo di capo della Chiesa d’Inghilterra e difensore di tutte le fedi. Ammesso che il collega di fede papa Bergoglio sia disposto a rinunciare al neo dicastero del Dialogo Interreligioso Intergalattico, all’umanità non resta che sperare che gli inquietanti fenomeni siano un Fake colossale. Diversamente, unitamente alla mancata liquefazione del sangue di San Gennaro (che c’azzecca poco, ma fa comunque pensare) al litigioso genere umano, non resta che pentirsi e fare mea culpa.

Gianni Toffali