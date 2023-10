Da San Marino e Romagna al Mondo, assieme!

Memorandum d’Intesa tra l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino e la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. L‘accordo, sottoscritto da Emanuel Colombini, Presidente di ASE-CC e Carlo Battistini, Presidente Camera di commercio Romagna, definisce le linee di azione per una futura collaborazione attraverso il potenziamento tra i rispettivi contesti imprenditoriali. In un contesto caratterizzato da profondi e rapidi cambiamenti internazionali, da sfide imprenditoriali sempre più complesse, la creazione di questo partenariato offre un efficace strumento per favorire la crescita delle imprese delle rispettive aree territoriali, già fortemente integrati. Favorire una crescita sostenibile e rispettosa delle specificità e potenzialità dei rispettivi territori ed immaginare nuovi ambiti di cooperazione rappresentano le due principali linee di azione. Il Memorandum include anche iniziative promozionali pienamente in linea con la strategia e la missione di ASE-CC di favorire una migliore conoscenza di una piccola giurisdizione, estremamente dinamica, che negli ultimi anni ha vissuto una profonda trasformazione. Oggi, San Marino, ancor più che in passato, rappresenta un’opzione utile anche per le imprese del circondario nelle loro strategie di reshoring, in un conteso di piena trasparenza e sicurezza. Il contesto sammarinese può rappresentare quindi un booster per strategie imprenditoriali orientate ad aumentare competitività e sostenibilità in ambito internazionale, in un’ottica win-win, facendo leva su sistemi economici affini e pienamente compatibili. “Questa partnership rappresenta un passo concreto nel rilancio delle relazioni commerciali e imprenditoriali tra ASE-CC e Camera di commercio della Romagna, offrendo nuove opportunità e risorse per entrambi i territori” sottolineano con grande soddisfazione Emanuel Colombini – Presidente ASE-CC e Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna. “Ci stiamo già confrontando su iniziative a supporto delle imprese romagnole e sammarinesi in settori di grande prospettiva” anticipa Denis Cecchetti – Direttore Generale di ASE-CC.

ASE-CC e la Camera di Commercio della Romagna