Mi riferisco alla mancanza di segnaletica che indichi la presenza direzionale dell’Alboreto Didattico a Domagnano. C’é anche il percorso della Vecchia Ferrovia. Ora, per uno del posto, generalmente, lo si conosce ma così non é per chi non é a conoscenza di quel sito.

Venendo dalla strada principale di normale percorrenza sarebbe doveroso, di aiuto e apprezzabile avere le indicazioni adeguate.

Italo Pedini