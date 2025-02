Da Savignano in viaggio con Promemoria Auschwitz. Oggi, 19 febbraio, 13 studenti savignanesi partono per Cracovia

Savignano sul Rubicone (Fc), 19 febbraio 2025 – Una partenza fisica ma anche metaforica per un viaggio nella storia. Da oggi, mercoledì 19 febbraio, partiranno anche 13 ragazzi di Savignano sul Rubicone con il gruppo di 150 giovani romagnoli che fino al 24 febbraio visiteranno i luoghi dell’Olocausto nell’ambito del progetto Promemoria Auschwitz 2025.

Ieri, martedì 18 febbraio, si è svolta nella a Savignano sul Rubicone nella Sala Galeffi, l’assemblea di partenza. Erano presenti l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Savignano sul Rubicone Alessio Tomei, il vice sindaco di Bellaria Igea Marina Francesco Grassi e i giovani in partenza.

L’assemblea di ieri ha rappresentato un importante momento pubblico per raccontare il progetto ai cittadini e, soprattutto, per augurare buon viaggio alle studentesse e agli studenti che grazie al sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone partiranno alla volta di Cracovia per confrontarsi con pagine fondamentali della storia e delle memorie del Novecento europeo, nel contesto di un progetto culturale e di educazione alla cittadinanza di dimensione nazionale cui danno impulso sul territorio l’associazione Deina e il Centro Pace Cesena.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario come ci è stato ricordato durante l’incontro di ieri – commenta l’assessore alle Politiche giovanili Alessio Tomei -. Quello che hanno vissuto i nostri nonni può ritornare, può cambiare forma, restare alla finestra. Voglio dire un grande grazie ai tutor, alle associazioni che curano questa esperienza. Sono molto orgoglioso dei giovani che hanno scelto di partire: guardando loro, posso dire con certezza che c’é ancora speranza. Buon viaggio!”

A livello nazionale, sono circa 2.400 i giovani che prenderanno parte ai quattro viaggi di storia e memoria che si svolgeranno in questa fine d’inverno. Giunti a Cracovia, i ragazzi visiteranno lo storico quartiere ebraico di “Kazimierz”, l’ex ghetto nazista della città, il Museo Storico “Fabbrica di Oskar Schindler” e gli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Nella fotografia, l’assessore Alessio Tomei, Cristina Lentini del Centro Pace Cesena e i tutor che accompagnano i giovani in viaggio