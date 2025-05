Dal 1° luglio 2025 arriva la nuova fattura standard per luce e gas. La Lega Consumatori di Rimini a fianco dei cittadini con un servizio di consulenza specializzato e personalizzato

(RIMINI, 22 maggio 2025) – Segnatevi la data: 1° luglio 2025. Da quel giorno, le bollette della luce e del gas cambieranno volto. Entrerà infatti in vigore la “Bolletta 2.0”, il nuovo formato standard voluto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con l’obiettivo di renderla più chiara, semplice e trasparente per tutti i consumatori.

Questa riforma nasce dall’esigenza di maggiore chiarezza espressa dai consumatori e mira a facilitare la comprensione dei costi e il confronto tra le diverse offerte sul mercato. La nuova struttura prevede un formato più uniforme con sezioni dedicate, come un resoconto dei costi meglio dettagliato (“Scontrino dell’Energia”) e un box riepilogativo dell’offerta sottoscritta, per offrire maggiore trasparenza e controllo sui consumi.

Nonostante i passi avanti nella semplificazione, le bollette energetiche e la scelta tra le numerose offerte sul mercato possono rimanere una sfida per molti cittadini.

Per chi desidera comprendere meglio le proprie bollette di luce e gas, e fare la scelta migliore per i propri consumi, da oltre un anno la Lega Consumatori delle Acli di Rimini ha attivato uno sportello di consulenza energetica. Il servizio offre un supporto specializzato per analizzare le proprie bollette e verificare la correttezza degli addebiti.

Un consulente esperto è a disposizione per chiarire ogni dubbio, rispondere alle domande e guidare i consumatori nel complesso mercato energetico, offrendo un punto di riferimento affidabile e un supporto concreto.

Per ricevere assistenza personalizzata e navigare al meglio nel mondo dell’energia, la Lega Consumatori di Rimini invita i cittadini a prenotare un appuntamento telefonando al 0541 784193 o al 351 5904522.

Ufficio stampa Acli