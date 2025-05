Dal 12 al 14 aprile si terrà a Rimini l’11° Congresso Nazionale AICPE

DAL 12 AL 14 APRILE SI TERRA’ A RIMINI L’11° CONGRESSO NAZIONALE AICPE:

UN’OCCASIONE PER FARE IL PUNTO SULLA CHIRURGIA ESTETICA IN ITALIA E SUL SUO RUOLO TERAPEUTICO

Nella tre giorni AICPE dedicata allo scambio scientifico sono previsti approfondimenti sulle protesi mammarie e la loro sicurezza,

il body-contouring per l’uomo, la chirurgia dedicata alla disforia di genere e gli ultimi aggiornamenti sulla chirurgia del volto

Rimini, 10 aprile 2024 – L’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica si riunirà dal 12 al 14 aprile al Palacongressi di Rimini per il più importante appuntamento dedicato allo scambio scientifico dell’anno: l’11° Congresso Nazionale AICPE, che quest’anno sceglie la Riviera Romagnola per invitare gli oltre 500 Soci italiani a prendere parte a speech, workshop e tavole rotonde dedicate alle tematiche più rilevanti per la professione del chirurgo plastico estetico.

L’evento rappresenta il principale momento di confronto tra i professionisti interessati ad approfondire le proprie competenze in medicina e chirurgia estetica. Si spazierà tra i temi più interessanti e attuali di questa branca della medicina: dalla chirurgia estetica dello sguardo e della regione palpebrale, al rimodellamento del corpo nell’uomo, al ruolo della chirurgia estetica nel percorso riabilitativo e curativo dell’ex obeso, passando per le migliori pratiche chirurgiche relative al seno, con diversi approfondimenti sulle protesi mammarie, e sono previste sessioni dedicate alla disforia di genere e alla chirurgia del volto.

La chirurgia estetica verrà quindi esplorata in tutte le sue applicazioni, non solo perché si tratta di un momento utile per l’aggiornamento dei partecipanti, ma perché nello scambio scientifico si possano migliorare continuamente tecniche e conoscenze con l’obiettivo di tutelare sempre di più la sicurezza dei pazienti, uno degli asset su cui si fonda il codice etico di AICPE.

Particolare attenzione nel corso di tutte le sessioni previste avrà anche il tema del ruolo terapeutico della chirurgia estetica, sempre più parte integrante di un percorso clinico utile a ristabilire l’equilibrio psico-fisico del paziente.

Per quanto riguarda la chirurgia estetica mammaria, la pratica di chirurgia estetica più richiesta, nel corso dei tre giorni di Congresso AICPE verranno condivise conoscenze scientifiche relative alla mastoplastica additiva e riduttiva, alla mastopessi, alla tecnica ibrida (che combina protesi e fat grafting) e intere sessioni saranno dedicate all’oncoplastica mammaria e alle strategie terapeutiche per correggere asimmetrie mammarie e malformazioni.

Nella giornata di sabato si terrà una sessione dell’Accademia di Chirurgia Estetica AICPE, un progetto dedicato alla formazione dei giovani chirurghi estetici che ha preso il via nel 2023 e che si pone l’obiettivo di trasmettere le conoscenze acquisite dai Soci più esperti ai futuri Chirurghi plastici estetici, attraverso tutoring in sala operatoria e incontri di teoria. Tutte le sessioni avranno un comune obiettivo: offrire ai partecipanti tutte le possibili conoscenze scientifiche per migliorare la propria pratica chirurgica nell’ottica di ottenere risultati esteticamente ottimali, ma soprattutto salvaguardare sempre la sicurezza dei pazienti.

“L’importanza della sicurezza è un tema fondamentale per AICPE” – spiega il Dr. Claudio Bernardi, Chirurgo Plastico, Presidente dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica– “moltissima strada è stata fatta, ma al Congresso 2024 faremo il punto sulla sicurezza delle protesi mammarie in una importante tavola rotonda, alla quale parteciperanno anche alcuni rappresentanti del Ministero della Salute. La tutela della sicurezza dei pazienti va oltre il tema delle protesi mammarie, perché riguarda ogni singola pratica di chirurgia estetica”.

“Pur essendo un evento nazionale” – conclude il Dr. Bernardi – “parteciperanno decine di colleghi stranieri che arrivano da tutte le parti del mondo per permetterci di arricchire le nostre conoscenze scientifiche. Il trattamento estetico si inscrive oggi a pieno titolo nel percorso di ritorno al benessere di pazienti oncologici, post bariatrici o di coloro che devono fare i conti con la disforia di genere e AICPE intende garantire il massimo dell’aggiornamento a tutti i suoi Soci in tutti i settori di applicazione della nostra professione”.

Per consultare il programma completo del congresso www.aicpe.org

Per approfondimenti su temi specifici contattare l’Ufficio Stampa AICPE.

L’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica ( www.aicpe.org ), la prima in Italia dedicata esclusivamente all’aspetto estetico della chirurgia, è nata nel settembre 2011 con lo scopo di promuovere la formazione e la pratica in chirurgia plastica estetica favorendo uno scambio di conoscenze tra i chirurghi qualificati. E’ gemellata con l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), con l’International Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS) con la European Association of Society of Aesthetic and Plastic Surgery (EASAPS), con la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens (SOFCEP) e con L’Asociaciòn Argentina de Cirugia Estetica (AACE). Ad AICPE hanno aderito oltre 500 chirurghi in tutta Italia. Membri di AICPE possono essere esclusivamente professionisti con una specifica e comprovata formazione in chirurgia plastica estetica, che aderiscono ad un codice etico e di comportamento da seguire fuori e dentro la sala operatoria. Scopo di AICPE è tutelare pazienti e chirurghi plastici disciplinando l’attività professionale, rappresentare i chirurghi plastici estetici nelle sedi istituzionali, scientifiche, tecniche e promuoverne la preparazione culturale e scientifica.

