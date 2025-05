Dal 16 al 18 maggio Cattolica ospita il Wein Tour: la nona edizione della manifestazione enogastronomica è dedicata ai vini dell’Emilia-Romagna tra racconti, innovazione e sostenibilità

In programma seminari di alto livello, tra i relatori Sandro Cavicchioli vincitore del premio “Miglior vino d’Italia” a Vinitaly 2025

Cattolica, 7 maggio 2025 – Torna dal 16 al 18 maggio uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il Wein Tour Cattolica, giunto alla sua nona edizione e presentato questa mattina al Palazzo del Turismo. Un evento che unisce passione per il vino, innovazione e attenzione alla sostenibilità nel cuore della Riviera romagnola.

Un’edizione interamente dedicata ai sentimenti e alle storie d’amore e di amicizia che si racchiudono in un calice, che accoglierà appassionati e curiosi lungo viale Bovio, trasformato per l’occasione in una passeggiata enogastronomica con oltre 50 cantine regionali.

Al Wein Tour il racconto di storie ed emozioni accompagna ogni degustazione. Il tema di quest’anno è “Il vino è…”: amore per la terra, che ogni anno dona frutti straordinari. Amore per chi lo produce, con passione, sacrificio e dedizione. Amore per chi lo sceglie e lo beve, celebrando momenti di vita. Amore per le emozioni che un calice può regalare: ricordi, condivisione, connessioni.

Ogni produttore racconterà le storie di famiglia della propria azienda, perché il vino non è solo un prodotto, ma racchiude anche memoria e cultura che si tramandano di generazione in generazione.

Acquistando calice e ticket degustazione, i visitatori potranno assaporare le migliori produzioni locali. E in linea con la sostenibilità, chi ha partecipato alle edizioni precedenti potrà riutilizzare il proprio calice loggato Wein Tour, acquistando solo i nuovi coupon.

Quest’anno infatti il Wein Tour si fa smart: grazie alla collaborazione con Pradella Sistemi, azienda leader nelle soluzioni per la smart city, l’evento sarà ancora più green e accessibile. Verranno installate stazioni di ricarica per biciclette elettriche e dispositivi mobili alimentati da energia rinnovabile, panchine intelligenti, una rastrelliera per bici con pannelli fotovoltaici e un defibrillatore. Anche l’area food sposa la filosofia eco-friendly: tutte le stoviglie saranno compostabili.

Street food d’autore e cucina del territorio arricchiranno il percorso enogastronomico, in cui la regina sarà la piadina romagnola. Confermata la partnership con l’associazione Chef to Chef – Emilia Romagna Cuochi. Tra i protagonisti, lo chef Omar Casali, che proporrà piatti tipici rivisitati con creatività.

Non mancherà l’approfondimento culturale grazie alle masterclass dell’Arena Wein Tour, in programma ogni giorno in viale Bovio, con un approfondimento speciale sui vini bianchi dell’Emilia Romagna. Il programma: venerdì 16 maggio, ore 18 “Tutti i colori del Lambrusco”, a cura di Sandro Cavicchioli enologo vincitore del premio “Miglior vino italiano” a Vinitaly per l’edizione 2025 di 5StarWines – the Book, con il suo vino Franciacorta Docg Brut Rosé Millesimato Cuvée Monogram 2016; sabato 17 maggio, ore 17 riflettori sul “Trebbiano di Romagna”, con Bruno Piccioni; domenica 18 maggio, ore 17 protagonisti “I vini bianchi dell’Emilia-Romagna”, a cura di Roberto Gardini, alle ore 18.30 “Rimini Doc, l’anima adriatica del Sangiovese”, relatore Andrea Laghi.

La partecipazione alle masterclass ha un costo di 10 euro e richiede prenotazione obbligatoria via email: seminariweintourcattolica@gmail.com.

“Dopo l’evento di Pasqua, proseguiamo all’insegna del “Gusto di vivere” a Cattolica con un’altra manifestazione capace di raccontare la città e il territorio attraverso le sue eccellenze – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. E siamo onorati di avere come ospite Luca Gardini, il migliore critico di vino in Italia e nel mondo, curatore della guida vini per L’Espresso e Gazzetta dello sport. Sabato 17, alle ore 19, avrò il piacere di dialogare con Gardini sul valore del territorio Romagna legato all’enogastronomia e a Cattolica come destinazione turistica di qualità e identità storica e culturale per mare ed entroterra. Celebreremo l’enogastronomia e le cantine di eccellenza dell’Emilia Romagna. Il Wein Tour è una vera immersione nel mondo del vino, dalla conoscenza dei produttori al calice. Saranno tre giorni di passeggiate tra cantine selezionate dove sarà possibile degustare alcuni tra i migliori vini della nostra Regione. Sarà come portare l’entroterra al mare, in un dialogo aperto con il territorio. Anche Wein Tour è un evento che nasce dalla sinergia del pubblico con il privato. Una collaborazione preziosa che ci permette di realizzare manifestazioni in grado di intercettare un pubblico diverso e in cerca di un tipo di turismo lento, in cui si riacquista il tempo di assaporare fino in fondo un prodotto e il suo territorio. È quel “Gusto di vivere” che è il fil rouge di tutti i nostri eventi. È quel Gusto di vivere a Cattolica di cui vogliamo farci tutti ambasciatori, amministratori e cittadini”.

Continua la collaborazione con le località montane della Val Seriana e Val di Scalve per una promozione turistica congiunta. Nel loro stand si potranno assaggiare prodotti tipici, salumi e formaggi.

Accompagnerà la passeggiata enogastronomica del Wein Tour la musica dei dj set con Luigi Del Bianco e Mirko Zeta di Radio Sabbia, e la voce di Monika Kiss.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Al costo di 18 euro è possibile acquistare il kit di degustazione che comprende una sacca con calice e 5 ticket per la degustazione vini. Per chi utilizza il calice già acquistato in una delle precedenti edizioni il costo è di 10 euro per 4 ticket.

L’evento è promosso dal comitato Cuore di Cattolica e dall’organizzatrice di eventi Veronica Pontis con il contributo dell’Amministrazione comunale di Cattolica e della Regione Emilia-Romagna.

Le cantine partecipanti: Agricola Terrabusi, Azienda agricola Zavalloni, Cantina della Volta, Cantina di Santa Croce, Cantina Franco Galli, Cantina Messori, Cantina San Marino, Cantina/oleificio Pecci, Cantine Riunite & Civ, Enio Ottaviani, Fattoria Nicolucci, Fondo San Giuseppe, Francesco Bellei & C, Lodi Corazza, Luretta – Castello di Momeliano, Podere dell’Angelo, Podere Palazzo e Terramosa, Poderi dal Nespoli 1929, Rimini doc, San Valentino, I Sabbioni, Tenuta biodinamica Mara, Tenuta Carbognano, Tenuta Nero del Bufalo, Tenute Bacana Vigne di San Lorenzo, Valle delle Lepri, Ventiventi, Vignaioli di Bertinoro, Viticoltori dal 1916.

Ufficio stampa