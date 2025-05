Dal 24 al 27 ottobre negli UCI Cinemas arrivano l’imperdibile poster e l’artwork IMAX per Venom: The Last Dance

Il Circuito celebra il ritorno in sala dell’antieroe con due esclusivi omaggi dedicati ai fan della Marvel

Venom: The Last Dance, il nuovo film dedicato a uno degli antieroi più amati di sempre, il Circuito UCI Cinemas ha pensato a due omaggi speciali. Gli spettatori che assisteranno alle proiezioni previste dal 24 al 27 ottobre nelle sale IMAX® di UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Verona riceveranno l'esclusivo artwork IMAX® dedicato al film, mentre gli spettatori che acquisteranno il biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle stesse date in tutti i multiplex del Circuito riceveranno un poster del film creato appositamente per l'occasione.

Venom: The Last Dance vede Tom Hardy tornare a interpretare uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”. Nel cast del film, diretto da Kelly Marcel e distribuito da Eagle Pictures, anche Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham.