Dal 25 novembre, l’Italia si prepara ad affrontare una forte ondata di freddo proveniente dal Circolo Polare Artico della Finlandia

Dal 25 novembre, l’Italia si prepara ad affrontare una forte ondata di freddo proveniente dal Circolo Polare Artico finnico, come riportato da Ilmeteo.it. Questa massa d’aria gelida, attraversando Finlandia, Repubbliche Baltiche e Polonia, causerà un crollo delle temperature in tutta Italia, accompagnato da forti venti. Al Sud, si prevedono piogge sabato, mentre domenica sarà caratterizzata da tempo soleggiato e freddo ma asciutto su tutto il territorio nazionale. La prossima settimana si prevede che le temperature rimarranno sotto la media, specialmente al Nord, dove potrebbe nevicare in Pianura Padana.

Da stasera, l’aria artica inizierà a influenzare l’Italia a partire dalle Alpi, con venti di Foehn in Pianura Padana e cieli coperti e rovesci al Sud e sugli Appennini, dove le nevicate potrebbero scendere sotto i 1000 metri. Domenica si attendono prevalenti condizioni soleggiate, eccetto per veloci rovesci in Puglia e sul basso Tirreno, e si prevede neve in pianura sul Piemonte nella notte tra il 27 e il 28 novembre, con possibile replica a inizio dicembre. Venerdì 24 vedrà cieli sereni al Nord e a tratti nuvolosi al Centro, mentre al Sud ci sarà una tregua meteorologica. Sabato 25 porterà forti venti e neve sulle Alpi al Nord, nubi e rovesci al Centro, e un peggioramento al Sud con rovesci diffusi e neve anche a quote collinari.