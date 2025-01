Dal 28 giugno Rimini va in onda con la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Nella settimana a più alto tasso di eventi dell’estate non poteva non sbarcare a Rimini l’appuntamento più atteso con la grande musica ‘vista mare’. Tornano dal 28 giugno e per nove giorni l’intrattenimento e la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Radio Partner dell’estate del territorio, con le dirette radiofoniche da piazzale Kennedy.

In particolare, venerdì 28 e sabato 29 giugno, l’appuntamento è con la diretta di Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea dalle 19 alle 22, mentre domenica 30 dalle 17 alle 21.

Dal 1°al 6 luglio tornano le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, con l’appuntamento giornaliero dalle ore 15 alle ore 19, a cui si aggiungono i dj set serali dalle 22 alle 23, dal lunedì al giovedì.

Sono quattro quest’anno gli appuntamenti con Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi: in giugno, venerdì 29 e sabato 30, e in luglio, in occasione della Notte Rosa venerdì 5 e sabato 6 dalle 22 fino a fine serata. In questa occasione saliranno sul palco anche Cioffi e Mara Sattei, per far cantare la piazza con le loro hit e proseguire poi con Discoradio Party.

DIRETTE

· dal 28 al 29 Giugno: Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea (dalle 19.00 alle 22.00 cca)

· Domenica 30 Giugno: Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea (dalle 17.00 alle 21.00 cca)

· Dal 1° luglio a Sabato 6 Luglio: Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi (dalle 15.00 alle 19.00 cca)

ANIMAZIONE

In particolare sarà previsto:

· 28 e 29 giugno: Discoradio Party dalle 22:00 alle 23.30 (con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash)

· Dal 1° al 4 Luglio: DJ Set di Claudio Guerrini (dalle 22.00 alle 23.00cca)

· 5 luglio: Discoradio Party (con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash) dalle 22:00 alle 24.00 SPECIAL GUEST EIFELL 65

· 6 luglio: Concerto live Cioffi e Mara Sattei dalle 22.00 + Discoradio Party a seguire fino alle 24.00

