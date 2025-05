Dal 4 maggio Riccione protagonista di una massiccia campagna nazionale sulle reti tivù del Gruppo Mediaset con uno spot energico a ritmo di rap

A partire da domenica 4 maggio alle 7:30, prende ufficialmente il via una poderosa campagna di comunicazione nazionale che vede Riccione al centro della scena, con una presenza massiccia sulle principali reti televisive del Gruppo Mediaset.

La campagna promozionale prevede la trasmissione di uno spot dedicato alla destinazione “Città di Riccione” su Canale 5, Italia 1, LA5, Mediaset Extra, Top Crime, TGCom 24, Boing, Boing Plus, 20 e Italia 2, con una pianificazione che copre tutte le fasce orarie, dalla prima mattina fino alla seconda serata.

Gli spot andranno in onda in collocazioni di grande visibilità, tra cui Amici, Le Iene, TG5, Studio Aperto, fiction di prima serata, film e programmi di intrattenimento ad alta audience. Il piano media prevede 165 passaggi complessivi nella sola settimana iniziale, con una copertura multipiattaforma e un’ampia varietà di target raggiunti. Lo spot promozionale di Riccione verrà trasmesso anche poco prima del calcio di inizio della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, che andrà in onda il 14 maggio 2025 su Canale 5, offrendo un’ulteriore grande opportunità di visibilità (questo evento lo scorso anno aveva totalizzato oltre 7 milioni di telespettatori con oltre il 30% di share). Nella sola prima settimana di programmazione si stimano oltre 15 milioni di contatti lordi. Questa pianificazione rappresenta il primo step di una più ampia programmazione che sarà integrata nelle prossime settimane tramite un media mix su diversi mezzi di comunicazione.

Il nuovo spot per Riccione

Lo spot, realizzato da un team di altissimo livello composto da Riccardo Grandi (regia), Andrea Arnone (fotografia), Valeria Anci (copy e testi), con post e grafica a cura di Frame e musica di Massimo Zoara, rappresenta Riccione come una città vibrante, ricca di energia, musica e divertimento per ogni gusto.

Le lettere che compongono la parola “Riccione” diventano protagoniste: il design grafico, che riprende la campagna visiva del Comune, le rende vive e pop grazie all’uso della CGI (Computer-generated imagery), una tecnologia digitale che consente di creare immagini e animazioni tridimensionali altamente dinamiche e visivamente coinvolgenti. Ogni lettera diventa sfondo per un breve e dinamico quadro, dove un personaggio – sempre diverso e rappresentativo dei vari target – si esprime attraverso il ballo: un gruppo di giovani amici, una famiglia con il bebè nel marsupio, una signora matura, una coppia che balla swing, un bagnino e un DJ. Ogni scena ci mostra come, in modo unico e personale, tutti possano trovare il loro momento di divertimento a Riccione. I quadretti scorrono velocemente, e alla fine vediamo l’intera scritta “Viva Riccione”, che si forma come una celebrazione dell’energia e della varietà della città.

Il video è accompagnato da una canzone rap, con un testo che celebra le innumerevoli attrattive di Riccione, con un tono fresco, moderno e coinvolgente. Il brano, dal ritmo accattivante, diventa un vero e proprio tormentone che si sposa perfettamente con il messaggio visivo: Riccione è il luogo più cool per tutti, un posto dove ogni momento è speciale e diverso per ogni persona.

L’obiettivo dell’operazione è rafforzare la riconoscibilità del brand Riccione e valorizzare l’offerta turistica della Perla Verde dell’Adriatico in vista dell’estate 2025, attraverso una presenza televisiva di grande impatto, estesa su tutte le fasce orarie e rivolta a un pubblico eterogeneo.

Alla pianificazione su Meta (Facebook e Instagram), già attiva da diverse settimane per supportare la promozione dei ponti primaverili e in “always on” (sempre attive ma con pressioni differenti) durante tutto l’anno, dal 10 al 30 aprile, il Comune di Riccione è stato on air su Amazon Prime Video con una campagna video che ha visto la presenza in spazi prima e durante la visione dei principali film e serie TV della piattaforma con un modello di targetizzazione sia geografico che per interessi.

Il solo spot andato in onda invece a livello nazionale in occasione della partita di Champions Inter – Bayern (alle 21,57, tra il primo e il secondo tempo) ha generato oltre 1.500.000 impression (numero di volte in cui un annuncio è stato visualizzato dagli utenti).

Il progetto di socialARTvertising

In parallelo, per tutto il mese di maggio, via Canonica a Milano ospita un’imponente opera muraria di oltre 150 metri quadrati, realizzata da Outdoora, startup italiana specializzata in progetti di socialARTvertising. Il murale, visibile tra l’Arco della Pace e l’Arena Civica, darà vita alla campagna “Viva Riccione”, porta nel centro della città tutta l’energia, i colori e il fascino della riviera romagnola.

Questa installazione urbana si inserisce in un progetto di comunicazione integrata che unisce promozione istituzionale, arte contemporanea e marketing territoriale, avvicinando il pubblico metropolitano alla vivacità, all’identità e allo spirito ospitale di Riccione.

Riccione: il triplice ruolo di brand, editore e agency

Riccione si sta affermando come un esempio di eccellenza nel nuovo paradigma di riposizionamento strategico, grazie al suo triplice ruolo nel marketing territoriale. La città si configura come un brand dinamico: investe in campagne di promozione mirate, valorizzando le sue eccellenze e rafforzando la percezione di destinazione irresistibile per un pubblico sempre più ampio e diversificato. Questa proattività nell’investimento pubblicitario la rende un vero e proprio motore di attrazione, capace di generare visibilità e interesse a livello nazionale e internazionale.

Parallelamente, Riccione si distingue come un editore innovativo, creando contenuti e palinsesti trasversali che rispondono alle esigenze di un pubblico eterogeneo. L’esempio emblematico è il format Riccione Music City, lanciato le scorse settimane: un palinsesto musicale progettato per coinvolgere residenti, turisti e sponsor, offrendo un’esperienza coinvolgente e di alta qualità che abbraccia tutti i target di riferimento. Questa strategia di content marketing consente alla città di costruire una narrativa forte e riconoscibile, capace di rafforzare il suo posizionamento come destinazione turistica, culturale e di lifestyle di eccellenza.

Infine, Riccione si afferma come advertising agency, capace di intercettare e fidelizzare nuovi sponsor e partner commerciali. La città, attraverso la sua immagine rinnovata e le iniziative innovative, attrae brand nazionali e internazionali che vedono in Riccione un’opportunità di visibilità e di engagement con un pubblico qualificato. Questo elemento di sponsorship rappresenta un ulteriore motore di crescita economica e di rafforzamento del suo posizionamento strategico.

In sintesi, Riccione si configura come un ecosistema integrato di promozione, creazione di contenuti e sponsor: un modello vincente che valorizza le sue risorse, intercetta nuove opportunità e si proietta con fiducia verso un futuro di crescita sostenibile e di forte riconoscibilità nel panorama turistico e culturale nazionale e internazionale.