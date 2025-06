Dal Veneto a Coriano in moto nella terra di Marco Simoncelli

Domani, sabato 7 giugno dai Colli Euganei a Coriano in moto per un tour dedicato al Sic. All’ora di pranzo arriverà in via Garibaldi,nell’ambito dell’iniziativa “Sic sunt leones”, la comitiva di motociclisti del Club Mototurismo Triveneto. In piazza Don Minzoni, alle 14.30,si terrà la benedizione di don Osvaldo Caldari ai caschi dei centauri davanti al memorial dedicato a Marco Simoncelli, di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta.

Seguirà la visita al museo dedicato al centauro corianese con la superguida di Sanzio Malabrocca, meccanico del campione. La giornata, patrocinata dall’amministrazione comunale, in cui porterà i saluti il sindaco Gianluca Ugolini, sarà un vero e proprio pellegrinaggio sulle orme dei monumenti dedicato a Simoncelli.

Comunicato stampa – Comune di Coriano