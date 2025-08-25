Dalla rapina a Rimini all’evasione di Bolzano: caccia al 19enne Hama Amri

Da una violenta aggressione a Rimini a una fuga clamorosa dal carcere: la vicenda del 19enne tunisino Hama Amri ha catturato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica.

Amri, già arrestato ad aprile per una rapina a Rimini, era detenuto a Bolzano. Qualche girno fa ha approfittato di un momento di distrazione per scavalcare il muro della casa circondariale. Durante la fuga si è fratturato una gamba, ma nonostante il dolore è riuscito a raggiungere la strada. Portato in ospedale, ha rifiutato l’operazione e, con gesso e stampelle, è uscito dall’ospedale, ripreso dalle telecamere mentre fumava una sigaretta all’ingresso.

Da quel momento, Amri è irreperibile e la Procura ha diffuso la sua foto invitando chiunque possa avere informazioni a collaborare. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche su tutto il territorio nazionale.

La vicenda ha attirato anche l’attenzione dei social: Amri appare in video su TikTok tra balletti, uscite con amici e foto con la maglia della Juventus, alimentando la curiosità attorno alla sua fuga.