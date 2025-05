Dati turistici del 2024: Cesenatico chiude in netta crescita e supera 3.6 milioni di presenze

Sono stati diramati ieri i dati regionali delle presenze turistiche, crescita clamorosa per il mese di dicembre; all’orizzonte le sfide della rigenerazione delle strutture e il miglioramento dei collegamenti

Cesenatico, 30 gennaio 2025_La Regione Emilia-Romagna ha diramato in questi giorni i dati relativi ai pernottamenti dell’anno 2024 e Cesenatico ha raggiunto la cifra record di 3.613.732 con un incremento del + 4,1% rispetto al 2023 e del + 6,1% rispetto al 2019, ultimo anno prima dell’emergenza sanitaria. In termini di valori assoluti, Cesenatico in tutta la regione arriva dietro solo a Rimini e Bologna confermandosi la terza destinazione dell’Emilia-Romagna.

Il mese di dicembre appena passato ha segnato un vero e proprio boom grazie ai tanti eventi a tema organizzati, primo tra tutti il Presepe della Marineria: i pernottamenti sono arrivati a sfondare il muro dei 100.000 con un incremento del + 274% rispetto al 2019 e soprattutto del + 76% anche rispetto al 2023 che era già stato un anno da record. In generale i dati autunnali e invernali sono tutti in crescita a dimostrazione del fatto che Cesenatico può attrarre turisti e visitatori durante tutti i dodici mesi dell’anno e non solo nei mesi tradizionali che ovviamente restano il motore del nostro sistema turistico. Proprio per questo motivo la DMO è al lavoro per costruire prodotti ed esperienze che integrino la nostra offerta tradizionale.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«Siamo felici e orgogliosi di questi continui miglioramenti e siamo certi che da parte di tutti ci sia la voglia di non fermarsi qui ma di proseguire in questo solco. Allo stesso tempo dobbiamo focalizzarci sul fatto che questi risultati sono strettamente connessi alla capacità e alla professionalità dei nostri operatori e non possiamo non registrare anche le difficoltà di un settore alle prese con l’inflazione, l’aumento dei costi e con problemi collegati alla redditività delle imprese che spesso faticano a far quadrare i conti. A questi temi si sommano le incertezze del segmento balneare ormai da troppi anni privo di un quadro regole chiare che al momento non sta consentendo gli investimenti necessari. Proprio sul tema investimenti e rigenerazione delle nostre strutture ricettive si gioca una parte fondamentale del futuro della nostra destinazione e su questo tema così come sul tema dei trasporti e dei collegamenti c’è un confronto aperto con le associazioni di categoria la Regione e i soggetti con cui organizziamo la nostra promozione come Apt e Visit Romagna», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Il Natale dal 2017 è diventato un periodo in cui Cesenatico diventa una destinazione tra le più importanti di tutta la regione. È un lavoro di sistema che ha permesso di creare un prodotto turistico nuovo che porta ogni anno presenze extra con una proposta ormai ricchissima rivolto al turismo per famiglie ma non solo. L’offerta è varia, ricca e pensata proprio per riuscire ad abbracciare più persone possibili. È un grande orgoglio esserci confermati la terza destinazione di tutta la regione per pernottamenti dietro solo a Rimini e Bologna», il commento dell’assessore Gaia Morara.

