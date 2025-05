De Pascale, con Salvini incontro su sblocco delle opere

BOLOGNA, 03 FEB – “Abbiamo analizzato una per una le criticità delle opere in corso legate alle vicende aperte delle concessioni autostradali e definito insieme una roadmap per poter arrivare nel tempo più breve possibile allo sblocco delle opere, dando priorità massima al completamento di quelle in corso o parzialmente già realizzate”.

Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dopo aver incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, insieme all’assessora ai trasporti Irene Priolo.

L’incontro è servito a fare il punto sulle opere prioritarie per il territorio e in particolare: il potenziamento ferroviario, lo sviluppo delle autostrade con la bretella Campogalliano-Sassuolo, i lavori sulla Strada Statale 16, lo sviluppo del porto di Ravenna, il coordinamento tra aeroporti, così come è stato confermato il Passante di Bologna come infrastruttura strategica.

“Un primo incontro molto operativo – dice de Pascale – con il ministro abbiamo avuto modo di analizzare tutti i nodi infrastrutturali della regione Emilia-Romagna, rispetto alla rete ferroviaria, stradale e autostradale e anche ovviamente rispetto alle prospettive del sistema aeroportuale e portuale.

Mi sento di dire che abbiamo condiviso un metodo rigoroso che ci porterà nelle prossime settimane, anche a seguito dei rinnovi dei vertici di Anas e di Rfi, a identificare uno stralcio di opere che possano essere concretamente realizzate nel corso di questo mandato”.

Ansa