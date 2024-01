Delicato intervento all’ospedale di Urbino, asportato un tumore di sei chilogrammi

URBINO – Asportato un tumore del peso di sei chilogrammi presso l’ospedale di Urbino. La delicata operazione è stata eseguita da esperti nel campo della ginecologia.

“Il direttore Generale Ast PU Nadia Storti sottolinea che si tratta di un intervento di grande rilevanza che richiede una considerevole esperienza clinica e chirurgica. Questo dimostra come l’ospedale di Urbino si distingua per l’eccellenza delle cure offerte alla comunità. Vogliamo garantire a tutti i pazienti cure eccellenti e facilmente accessibili. L’ospedale di Urbino è ormai un punto di riferimento per l’entroterra e un’importante risorsa per i cittadini delle aree interne. Vogliamo congratularci con l’intera equipe medica e con tutti gli operatori coinvolti in questo straordinario risultato”, afferma Storti.

“L’intervento è durato circa tre ore”, spiega il direttore della struttura di Ginecologia dell’Ospedale Santa Misericordia di Urbino, Leone Condemi. “Abbiamo rimosso una cisti ovarica ovalare con un diametro di 20 x 30 x 50 cm su una paziente di 59 anni che pesa 50 kg. La paziente è stata mobilizzata già nel primo giorno e i suoi parametri vitali sono nella norma. La dimetteremo domani. Voglio ringraziare tutto il personale che ha contribuito a questo importante risultato, inclusi gli operatori della sala operatoria e del servizio di anestesia che hanno seguito il protocollo ‘ERAS’ per il controllo del dolore post-operatorio”.

Le cisti ovariche sono comuni nel sesso femminile. Oltre alle cisti funzionali di dimensioni modeste, esistono anche forme tumorali, per lo più benigne e ascrivibili a tumori sierosi o mucinosi, che possono raggiungere dimensioni di 10-15 cm o anche superiori. Grazie all’educazione sanitaria e alle pratiche di controllo periodico, queste neoformazioni vengono spesso diagnosticate in fase relativamente precoce, quando sono ancora clinicamente asintomatiche.

“Questo è un risultato significativo che dimostra la grande professionalità del nostro personale sanitario, che voglio ringraziare”, afferma il vicepresidente con delega alla Sanità, Filippo Saltamartini. “L’intervento è di grande importanza, ma lo è anche la prevenzione, soprattutto quando si parla di una patologia così diffusa. Urbino è un punto di riferimento sia per la prevenzione che per la cura delle donne”.