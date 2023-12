Delitto Paganelli, il giallo del box

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la vicina di pianerottolo della signora Pierina, assassinata il 3 ottobre scorso nei garage del condominio di via del Ciclamino al Villaggio San Martino a Rimini, utilizzava un box di cui non è proprietaria. La donna è moglie del presunto amante della nuora della vittima. Lei “ha le chiavi di quel garage lì. E se ce le ha lei, allora le ha anche Louis e di conseguenza Manuela”, ha reso noto una testimone. questo garage, fino ad oggi non era mai stato controllato dagli investigatori (ilCarlino, Corriere).

