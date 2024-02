Destinati 2,5 miliardi (anche se alcuni siti parlano di 1,5) per la ricostruzione post-alluvione in Emilia Romagna

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, ha riferito importanti dettagli finanziari e operativi in Assemblea legislativa. Al momento, sono stati destinati 2,5 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica e 660 milioni di euro per quella privata. A questi si aggiungeranno ulteriori 700 milioni di euro dal 2023 per il credito di imposta. In totale, sono stati stanziati circa 412 milioni di euro per 2.525 interventi di somma urgenza, oltre a 1,02 miliardi di euro per 2.692 interventi di ricostruzione urgenti. La difesa idraulica riceverà un investimento immediato di circa 234 milioni di euro. Per la messa in sicurezza sono previsti quasi 762 milioni di euro, compresi i 33,5 milioni di euro aggiuntivi da un’ulteriore ordinanza. Infine, saranno realizzati altri 500 interventi per oltre 100 milioni di euro, riguardanti la gestione dei materiali, l’edilizia residenziale e le strutture sanitarie