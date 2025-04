Dichiarazione del Sindaco di Cervia Mattia Missiroli in merito al comunicato del Consorzio Welcome Cervia su ex-Garage Europa

Abbiamo ricevuto il comunicato del Consorzio Welcome Cervia e ci teniamo a chiarire in modo trasparente e puntuale la decisione adottata riguardo alla concessione transitoria dell’area dell’Ex Garage Europa, nell’attesa dell’inizio dei lavori di riqualificazione.

La scelta di procedere con una gara pubblica, anziché con un affidamento diretto, è stata assunta in conformità con le normative che regolano la gestione delle risorse pubbliche e il principio di trasparenza che deve contraddistinguere l’azione amministrativa.

Infatti, la legge impone che le concessioni di beni pubblici vengano attribuite tramite una procedura competitiva, che garantisca la massima apertura e parità di trattamento per tutti gli operatori interessati.

Le procedure di gara sono strumenti consolidati per assicurare che ogni scelta amministrativa rispetti i principi di efficienza, imparzialità e concorrenza, offrendo così ai cittadini la certezza che le risorse pubbliche siano gestite nel migliore dei modi.

Rinnovo quindi il mio impegno a garantire che tutte le decisioni siano sempre prese nell’ottica della massima trasparenza e nel rispetto delle normative vigenti, al fine di tutelare gli interessi della collettività.

Con il Consorzio Welcome Cervia peraltro c’erano già stati incontri in cui l’Amministrazione aveva illustrato le motivazioni di procedere con una manifestazione pubblica.

Inoltre l’Amministrazione comunale aveva dato comunicazione pubblica anche attraverso i media e per qualsiasi ulteriore chiarimento gli uffici restano a disposizione.

Ci teniamo a precisare che abbiamo conservato la destinazione del parcheggio con l’obiettivo di ridurre la permanenza delle auto negli spazi esterni degli hotel.

Tale decisione è stata adottata proprio in una logica di qualità e di qualificazione dell’offerta turistica.

Politicamente confermiamo la stategicità di quest’area adibita a parcheggio, che porta alla riduzione della presenza delle auto all’interno degli alberghi.

Alla luce di quanto esposto, esprimiamo pertanto anche la nostra amarezza nell’avere appreso questa posizione del Consorzio Welcome Cervia, in una situazione trasparente e in un contesto di massima chiarezza.

Cervia, 9 aprile 2025