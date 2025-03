Diffamazione ai danni di Lorenzo Pellegrini, indagato Fabrizio Corona

Il fotografo aveva accusato il capitano giallorosso di stalking nei confronti di una ragazza di nazionalità romena

Fabrizio Corona è indagato per diffamazione dalla procura di Roma in relazione ad una intervista apparsa su ‘dillingernews.it’, a una 24enne che ha accusato falsamente di stalking il calciatore e capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. La ragazza, di origini romene e residente a Parma, è indagata a sua volta per calunnia e diffamazione ai danni di Pellegrini e nei giorni scorsi nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di perquisizione su disposizione dei pm capitolini.

La notizia su dillingernews.it

Lo scorso ottobre il sito dillingernews.it, per cui scrive Corona, aveva diffuso la notizia di “tre denunce per stalking, una a Parma, una ad Avezzano e una a Roma nei confronti del calciatore della Roma e della nazionale italiana Lorenzo Pellegrini, tutte fatte dalla stessa persona, una giovane escort rumena A.G.”.

Immediata la smentita del calciatore che ha parlato di “notizie inventate” e annunciato di aver dato mandato ai suoi legali per essere tutelato.

AdnKronos