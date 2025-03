Dino’s Pizza: Il futuro della Pizza arriva a Riccione con un robot innovativo. Presto anche a San Marino

Dino’s Pizza ha inaugurato il suo innovativo chiosco in viale Ceccarini, a Riccione, portando una soluzione automatizzata per la preparazione della pizza. Questo robot, brevettato a livello europeo, è un prodotto esclusivamente italiano e promette di rivoluzionare il modo di consumare questo piatto tradizionale.

Sotto la direzione di Corrado Mastropierro, Pino Sassi e Chiara Morra, il robot è in grado di impastare, farcire e cuocere una pizza in soli tre minuti. Grazie a un sistema automatizzato, l’impasto viene preparato al momento con una lievitazione istantanea. La macchina utilizza una pressa per stendere la base e una mano meccanica per aggiungere gli ingredienti freschi, come mozzarella e salamino piccante. Il processo si conclude in una camera di cottura dotata di lampade a infrarossi, in grado di raggiungere temperature di 400 gradi. I clienti possono scegliere tra tre farciture diverse: salamino piccante, prosciutto e pancetta.

Non solo pizza, il robot offre anche posate inscatolate e altre comodità. I soci hanno già registrato un notevole interesse e stanno pianificando di espandere il business con aperture a San Marino, Modena e Cassino.

In occasione delle festività natalizie, Dino’s Pizza ha scelto di affittare uno spazio in un’area affollata di Riccione, vicino al Victor Lounge. Accanto al chiosco, i clienti troveranno Coffe Art, un partner locale che fornisce bevande calde e caffè, completando così un’esperienza gastronomica unica.

La start-up mira a ispirare i giovani imprenditori a intraprendere iniziative autonome, con l’intento di sviluppare un franchising di successo.