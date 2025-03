Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro: Festa di fine anno accademico all’Issr

Docenti e studenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose festeggiano la fine dell’anno con i Vescovi delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro

Rimini, 28 maggio 2024

Si sale al colle di Covignano mercoledì 29 maggio per festeggiare la fine dell’anno accademico con la comunità dei docenti e degli studenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Issr) “A.Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

Nella suggestiva sede di via Covignano 265, con una splendida vista panoramica su Rimini e dintorni, si ritroveranno studenti e studentesse, docenti, familiari e amici, ma anche ex-studenti e semplici simpatizzanti o interessati a meglio conoscere la realtà dell’Istituto.

Alle 19 il ritrovo è per la Santa Messa presso la chiesa di S. Maria Annunziata in Scolca (la chiesa di S. Fortunato adiacente all’Istituto).

Alle 19,45 consegna delle pergamene dal moderatore dell’istituto mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini, agli studenti che hanno conseguito il titolo di studio nel corso dell’ultimo anno.

Infine, alle 20,30, rinfresco conviviale nei giardini dell’Istituto Marvelli.

Oltre al Vescovo della Diocesi di Rimini mons. Anselmi, sarà presente per la prima volta anche il nuovo Vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Domenico Beneventi. In spirito di comunione e amicizia festeggeranno con l’Istituto anche i due vescovi emeriti: mons. Francesco Lambiasi e mons. Andrea Turazzi.

Commenta così don Marco Casadei, direttore dell’Istituto: “Sarà un’occasione bella e importante per rinsaldare rapporti, conoscere e avvicinarsi ad una realtà viva e vitale, che da anni opera attivamente nel tessuto socio-culturale e formativo delle due diocesi. Nell’occasione daremo il nostro più caloroso benvenuto a mons. Domenico Beneventi e insieme agli altri Vescovi, docenti, studenti e amici festeggeremo l’anno accademico appena trascorso e ricco di soddisfazioni”.

L’Issr A. Marvelli delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro è un’istituzione accademica per la formazione nell’ambito del sapere teologico e delle scienze religiose, aperta alla cultura contemporanea, che forma ogni anno decine di insegnanti di religione cattolica e operatori pastorali. Propone anche una Scuola di Alta formazione in Arte Sacra e Turismo religioso, un Corso di alta formazione in Dialogo interreligioso e relazioni internazionali, seminari, convegni e altri corsi formativi anche in collaborazione con altre realtà territoriali.

Per conoscere e seguire le attività dell’Istituto è possibile consultare il sito www.issrmarvelli.it, i canali social (Facebook, YouTube e Instagram) e iscriversi alla Newsletter tramite questo link: https://www.issrmarvelli.it/iscrizione-alla-newsletter/

