Diocesi di Rimini: sabato preghiera per la pace in piazza a Rimini

SABATO PREGHIERA PER LA PACE

In risposta all’appello del Papa Rosario

ai Paolotti

e gesto in piazza Cavour

“È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l’ingresso di dignitosi aiuti umanitari e porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani e dalle persone malate”.

Questo appello la ha lanciato Papa Leone XIV alla fine della prima udienza generale del mercoledì 21 maggio in Piazza San Pietro.

Papa Leone XIV ha esortato a “consentire l’ingresso di dignitosi aiuti umanitari”. E a tutti i fedeli chiede di pregare il Rosario per la pace perché “disarmino il loro cuore”.

In comunione con il Papa e accogliendo la sua esortazione, il Vescovo di Rimini invita i fedeli e tutti gli uomini di buona volontà sabato 24 maggio ad una preghiera per la pace.

Al Santuario Sant’Antonio di Padova di Rimini (più conosciuto come chiesa dei Paolotti), in piazza Tre Martiri, preghiera del Santo Rosario per la pace sabato 24 maggio alle ore 11.

Al termine del Rosario trasferimento davanti alla statua della Immacolata Concezione collocata in una nicchia sul fronte di Palazzo Garampi, in piazza Cavour, a Rimini, per una ulteriore preghiera e un gesto di pace.

“Inoltre invitiamo tutte le parrocchie, i movimenti, le associazioni e aggregazioni laicali a pregare per la pace in comunione con il Papa” è l’appello del Vescovo.