Diocesi di Rimini: solennità Corpus Domini, processione sul lungomare e preghiera per la pace

CORPUS DOMINI 2025

L’evento diocesano in chiusura di anno pastorale, un’occasione pubblica di fede

Processione sul lungomare e benedizione del Vescovo Nicolò

Giovedì 19 giugno 2025 si celebrerà la solennità del Corpus Domini, un momento importante per tutta la Diocesi di Rimini. Quest’anno, in via eccezionale e per la prima volta, la celebrazione non si svolgerà in centro città e in Cattedrale, ma avrà come sede la chiesa di S. Maria Ausiliatrice, conosciuta anche come chiesa dei Salesiani, uno dei 18 luoghi giubilari della Diocesi. La scelta di questo luogo, anche in considerazione del calendario liturgico e del particolare anno giubilare, vuole sottolineare il valore della fede in un momento di grande attenzione spirituale e sociale, in prossimità del solstizio d’estate e della stagione balneare.

Il programma prevede tre momenti principali:

Alle ore 20.30, presso la chiesa di S. Maria Ausiliatrice, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. La liturgia sarà accompagnata dal Coro della Cappella Musicale Malatestiana.

A seguire, si svolgerà la solenne processione cittadina da piazza Marvelli a piazzale Kennedy, lungo il lungomare di Rimini. Al termine del percorso, il Vescovo terrà un intervento e impartirà la benedizione alla città, chiedendo al Signore la pace e la protezione per tutta la comunità.

La processione sarà accompagnata dal canto del Coro delle Associazioni Laicali e da un gruppo di religiosi e religiose, con testi di invocazione, preghiera e riflessione, rivolti a chiedere al Signore il dono della pace, attraverso l’intercessione della Vergine Maria e dei santi.

“Il Corpus Domini è l’evento conclusivo diocesano dell’anno pastorale, a Rimini. – sottolinea il Vicario generale, don Maurizio Fabbri – Inizia con l’Eucaristia perché dall’Eucaristia si riaccende continuamente il fuoco della Missione”.

Il messaggio che si intende trasmettere in questa occasione collega l’insostituibile valore del Sacramento dell’Eucaristia all’impegno quotidiano nella vita sociale e civile, sottolineando come la fede possa essere motore di speranza e di azione concreta per il bene comune.

Il Vescovo Nicolò Anselmi ha così commentato:

“Giovedì vivremo insieme l’annuale solennità del Corpus Domini. Questo è un anno particolare, non solo perché anno giubilare, ma anche per i venti di guerra che stanno insanguinando il mondo, tra cui la drammatica escalation tra Israele e Iran. Di fronte a questo scenario di sofferenza e violenza, il Signore ci chiama a pregare.

Invito tutti giovedì a raccoglierci attorno alla Santissima Eucaristia e a chiedere al Dio della pace, della comunione e dell’unità di illuminare il mondo con il dono della pace.”

Un momento di fede, di preghiera e di testimonianza pubblica che vuole rafforzare il senso di comunità e di speranza in un tempo di grande sfida.