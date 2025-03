Diocesi di San Marino-Montefeltro. Ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo Mons. Domenico Beneventi

Proseguono con grande impegno, a Pennabilli, i lavori per organizzare al meglio l’arrivo del nuovo Vescovo mons. Domenico Beneventi. Sabato 18 sarà tutto pronto per accogliere le circa 800/1000 persone attese che assisteranno alla celebrazione d’ingresso che questa volta avverrà nella piazza antistante la Cattedrale, dove sarà posizionato un grande palco sul quale sarà celebrata la Messa solenne che avrà inizio alle ore 16.

Il programma prevede che il nuovo Pastore della Diocesi di San Marino-Montefeltro lasci Rimini dove è stato ospite, nell’Episcopio della chiesa riminese, del Vescovo mons. Nicolò Anselmi alle ore 12.45, scortato dalle auto della Questura e Carabinieri. La prima sosta lungo il viaggio avverrà all’ingresso del territorio diocesano, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Pietracuta, dove il Vescovo Domenico sarà accolto da mons. Andrea Turazzi, dal parroco e dai parrocchiani.

Il viaggio riprenderà ed una seconda sosta avverrà a Secchiano Marecchia dove ad accoglierlo saranno i giovani ospiti della Casa di prima accoglienza, un gruppo di profughi ucraini ospitati a Talamello e i rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII della struttura di Maiolo.

Di qui, senza altre soste, il viaggio proseguirà per giungere a Pennabilli alle ore 15,15. Ad accogliere il Vescovo Domenico ci saranno i giovani e poi le autorità locali, provinciali e regionali, rappresentanze ai massimi livelli di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, le bande musicali di Perticara e Mercatale. enderà la parola il nuovo Vescovo Domenico

Dopo il saluto del Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, prenderà la parola il Vescovo Domenico, dopo di che il corteo si avvierà verso Piazza Vittorio Emanuele dove, come detto, è allestito il palco per la celebrazione e dove si saranno già accomodati i fedeli e gli ospiti nei posti a loro assegnati. Alle ore 16 avrà inizio la solenne celebrazione della presa di possesso della Diocesi di San Marino-Montefeltro da parte del Vescovo Domenico Beneventi.

In una prossima comunicazione daremo notizia degli avvisi più importanti che riguarderanno le ubicazioni dei parcheggi auto e pullman, come raggiungerli, le aree di sosta per i mezzi di persone disabili e autorità, la segnaletica stradale che favorirà la sistemazione degli automezzi e quant’altro utile per un veloce arrivo in Piazza Vittorio Emanuele.

Diocesi di San Marino-Montefeltro

Ufficio Stampa e Comunicazioni sociali