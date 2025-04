Diocesi di San Marino-Montefeltro. Marcia Veglia Missionaria 2025: venerdì 11 aprile alle ore 20.45

Domani sera venerdì 11 aprile alle ore 20.45 avrà luogo la Veglia missionaria diocesana organizzata dal Centro Missionario e dalla Caritas diocesana per portare avanti la realizzazione del Progetto Sorriso, una organizzazione sammarinese di volontariato fondata nell’anno 2000, riconosciuta giuridicamente ed iscritta nell’albo delle organizzazioni che hanno per compito lo svolgimento delle pratiche relative all’adozione internazionale all’intero del territorio della Repubblica di San Marino. L’obiettivo di “Progetto Sorriso” è quello di aiutare i bambini in difficoltà, per l’assenza di una famiglia. Ne consegue l’intento di favorire l’adozione ed il sostegno a distanza, progetti di solidarietà, conferenze di pace, pellegrinaggi. Quindi ci si deve interrogare: tutti noi cosa dobbiamo fare in quest’ora di grande sofferenza in Terra Santa dove non c’è solo la necessità, davvero immane, di ricostruire ospedali, scuole, case e luoghi di lavoro ma di fronteggiare una necessità impellente, profonda ed invisibile, ma di fondamentale importanza: ricostruire i cuori feriti delle famiglie, le relazioni tra gli Stati e quelle tribali. In un’ora così buia tutti noi possiamo fare una cosa straordinaria, pregare, perché la preghiera è l’arma più forte, è la luce nelle tenebre, ben sapendo che Dio guarda a noi, suoi figli e si identifica in ogni lacrima ed in ogni dolore. La stessa terra su cui ha camminato Gesù Bambino insieme ai suoi genitori oggi è diventata un campo di battaglia dove le vittime, in gran parte anche bambini, continuano ad ingrossare questo doloroso conto. 20.000 quelli sono rimasti orfani, 15.600 uccisi, 33.900 feriti dall’inizio della guerra, i neonati sono circa 900, sotto i 5 anni se ne contano 4.100. La Quaresima missionaria di Carità quest’anno ci invita a vivere un momento di preghiera, di digiuno e di elemosina: Gesù ha detto: “Qualunque cosa fate per uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. L’evento avrà inizio alle ore 20,45 a Valdragone (via delle Felci,1) all’interno del giardino del Santuario del Cuore Immacolato di Maria.

Le offerte raccolte durante la veglia e durante la Quaresima saranno destinate alla associazione di volontariato “Progetto sorriso” che si occupa di aiutare i bambini della Terra Santa.

La Veglia sarà guidata dal Vescovo S.E. Mons. Domenico Beneventi.

Diocesi di San Marino-Montefeltro