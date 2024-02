Diocesi di San Marino-Montefeltro. Per una cittadinanza attiva e partecipe: percorso di formazione all’impegno sociale e politico

Abitiamo un tempo di grandi trasformazioni sociali, politiche e culturali. La democrazia appare in difficoltà in varie parti del mondo, sia dal punto di vista della tenuta delle istituzioni, sia da quello del coinvolgimento popolare nei processi decisionali. Preoccupano la frammentazione sociale e l’individualismo crescente. Allo stesso tempo si coglie nel tessuto sociale la crescita di tante energie positive ed esperienze innovative.

Prima ancora di essere una forma di governo, la Democrazia è la forma di un desiderio profondamente umano: quello di vivere insieme volentieri e non perché costretti, sperimentando la comunità come il luogo della libertà, in cui tutti sono rispettati, tutti sono custoditi, tutti sono protagonisti, tutti sono impegnati in favore degli altri.

La partecipazione è il primo indicatore della salute della democrazia. È il motore che tiene in movimento le società, che formula le domande e suscita le risposte organizzate, che produce nuovo pensiero e nuove visioni del mondo. È energia civile che rende vive le comunità locali, protagoniste del loro futuro, capaci di progettare politiche, azioni, risposte collettive. Non può esistere una democrazia che non abbia in sé questa tensione vitale.

Le Diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini con la collaborazione dell’ISSR A. Marvelli propongono un percorso formativo che invita i partecipanti, attraverso un percorso che li coinvolge, a scoprire cosa sta al cuore della democrazia e quali possono essere le nuove forme di partecipazione che creano relazioni, coesione sociale, scambio di idee e nuove solidarietà capaci di alimentare la democrazia.

Il percorso inizierà il 9 febbraio p.v. presso la sede dell’ISSR A. Marvelli a Covignano, è prevista la possibilità di partecipare online. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria in Via Covignano n. 265, tel. 0541.751367.

