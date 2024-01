Diramazione per Ravenna della A14, lavori di ripristino in seguito ad un incidente: chiuso per una notte lo svincolo “Quadrifoglio”

Sulla diramazione per Ravenna della A14 lo svincolo “Quadrifoglio” sarà chiuso in uscita per coloro che provengono dalla A14 Bologna-Taranto e si dirigono verso la SS16 Adriatica durante la notte dal 15 al 16 gennaio, dalle 22 alle 6, per consentire i lavori di ripristino a seguito di un incidente.

Per evitare disagi, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di immissione sulla SS16 Adriatica, in direzione di Ravenna. Come ulteriore alternativa, è possibile uscire allo svincolo di Fornace Zarattini. Questi suggerimenti favoriranno una migliore fluidità del traffico e ridurranno i tempi di percorrenza.