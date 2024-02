DISABILITA’. MORRONE E MARCHETTI (LEGA): 35 MILIONI FONDO REGIONALE NON SPESI, MA PD CRITICA GOVERNO PER TAGLIO NON VERO

Bologna, 20 nov. “Il PD critica il Governo senza raccontare la verità. Il tema è quello dei fondi a favore della disabilità: non c’è dubbio che servano cospicue risorse, ma è altrettanto fondamentale saperle utilizzare in modo concreto. Non bastano, quindi, gli annunci e le promesse di stanziamenti record, bisogna anche essere capaci di spendere con efficacia. Al contrario la Regione Emilia-Romagna dimostra di non saper investire i tesoretti a sua disposizione: dal monitoraggio 2022, che siamo riusciti ad ottenere a fatica e dopo lungo tempo, emerge che ci sono ancora 35 milioni di euro non spesi del fondo regionale per la non autosufficienza che amministrazione regionale e distretti socio-sanitari si trascinano dietro anno dopo anno. Per la Romagna si tratta di oltre 3 milioni e 442mila euro, per Imola, in particolare, di un milione e quasi 443mila euro”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e il consigliere regionale Daniele Marchetti, responsabile del Dipartimento sanità della Lega.

“Nonostante l’incapacità di investire risorse importanti in regione, il Pd senza temere il ridicolo attacca strumentalmente il Governo per un presunto taglio dei fondi statali per la non autosufficienza. La verità è che non si tratta di un taglio ma di risorse spostate temporaneamente per bisogni più urgenti in un altro settore e che verranno prontamente restituite non appena si potranno impiegare nell’ambito della disabilità. Il ministro Alessandra Locatelli ha infatti spiegato che si tratta di fondi che non si possono impiegare finchè non saranno pronti i decreti attuativi della riforma sulla disabilità approvata dal governo Draghi nel 2021. Una polemica pretestuosa, creata sul nulla da un Pd che sa solo montare critiche senza avere progetti e proposte realistiche”.



