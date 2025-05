Disastro Centrale di Bargi al lago artificiale di Suviana. ”Le speranze di trovare superstiti tra i dispersi sono scarse”

Uno dei cinque feriti nel disastro della centrale di Bargi al lago di Suviana è residente a Camugnano, il comune dove si trova lo stabilimento idroelettrico. È ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. Il sindaco Marco Masinara ha dichiarato il lutto cittadino per oggi, esprimendo il profondo dolore per la tragedia. Le operazioni di soccorso sono estremamente difficili a causa dell’acqua che sta salendo all’interno della centrale. Il dirigente dei Vigili del fuoco, Luca Cari, ha indicato che la situazione è critica e il rischio per gli operatori è elevato. Le speranze di trovare superstiti tra i dispersi sono scarse, considerando le circostanze dell’incidente. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono con il coinvolgimento di varie agenzie e autorità competenti.