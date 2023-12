Disegna e dipinge per strada nel centro di Rimini, ora cerca casa assieme alle sue inseparabili Nina e Upa. Appello sui social

Spesso si può osservare Yoh Ambros nel centro di Rimini mentre dipinge e disegna, accompagnata dalle sue inseparabili femmine di pastore. La vita di Yoh non è stata sempre facile, ma ora si rivolge ai social media in cerca di aiuto per trovare una casa in affitto. Dopo molti anni trascorsi per strada, seguiti dalla perdita del suo camper e soggiorni in vari alberghi, sente la necessità di stabilità per se stessa e le sue amiche a quattro zampe. La sua arte le consente di sostenere il pagamento dell’affitto e un appartamento vicino al centro, dove può fermarsi a dipingere, sarebbe l’ideale. Questo permetterebbe anche a Nina e Upa, che stanno cominciando a mostrare segni di invecchiamento, di raggiungerla senza dover camminare troppo. La sua richiesta, esposta in un post che è diventato immediatamente virale e condiviso da numerosi utenti, è un appello affinché qualcuno possa offrirle una soluzione.

“Sono la ragazza che realizza illustrazioni in centro a Rimini. Vivo in simbiosi con le mie due cagnolone femmine di pastore: Nina e Upa. Nel 2016 siamo finite a dormire in strada dopo aver perso il lavoro a causa di una mia malattia così ho cominciato a lavorare come artista di strada per mettere da parte i risparmi perché con la mia laurea non si trova un lavoro dignitoso e vero. Nel 2019 sono riuscita a mettere da parte i guadagni dell’ arte di strada per comprare un camper e andare per mercatini lavorando come bancarellista di lavori artigianali ma nel 2021 mi è stato rubato il camper ritrovandoci così a girare tra un hotel e l’altro a Rimini. Ora lavoro come pittrice facendo illustrazioni su richiesta per privati e piccole attività e quindi cerchiamo (dico CERCHIAMO perché non farò mai a meno delle mie cagnolone. Sono la cosa più bella che ho mai avuto nella vita…) un appartamento in affitto annuale rinnovabile a Rimini a 550€ non eccessivamente distante dal centro perché porto i cani appresso quando lavoro, e loro cominciano ad avere acciacchi di salute e a non poter fare troppi km a piedi. Ho referenze, garanti e garanzia di pagamento annuale anticipato. Le mie cagnolone iniziano ad invecchiare e vorrei dare loro un po’ di stabilità, soprattutto a Nina, la cagnolona tigrata che ha paura dei rumori forti (non vi dico la paura che hai dei botti ora che il capodanno si avvicina). So che la mia ricerca può sembra utopica però per cortesia non insultatemi/ schernitemi: ho già tante preoccupazioni per via dei problemi di salute della mia cagnolona tigrata… Grazie mille per la pazienza”