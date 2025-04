Dissequestrate Toti da una giustizia ungherese. Mi indigno! … di Sergio Pizzolante

Totti e’ stato arrestato illegalmente perché non c’era pericolo di fuga, perché non poteva reiterare un reato, che è da provare sia reato, chiedere finanziamenti elettorali( con un avviso di garanzia non si sarebbe messo a chiedere nuovi finanziamenti…solo una mente contorta e ostile lo può dire), non poteva inquinare le prove, perché non ci sono prove ma intercettazioni già saldamente nelle mani dei magistrati e dei loro scribacchini sui giornali.