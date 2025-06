Distretto di Riccione, contributi per i centri estivi 2025: al via il progetto per aiutare le famiglie a conciliare lavoro e figli

Le famiglie residenti nei 14 Comuni del Distretto di Riccione (Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano e Sassofeltrio) possono ora contare su un prezioso sostegno economico per l’estate 2025. Dal 9 giugno al 12 luglio è infatti possibile fare richiesta per ottenere i voucher regionali dedicati alla frequenza dei centri estivi, grazie al progetto di conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Un aiuto concreto per contrastare le disuguaglianze educative

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da una parte sostenere le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole, dall’altra garantire pari accesso a opportunità educative e di socializzazione a bambini e ragazzi, contrastando le povertà educative.

Il finanziamento per il territorio del Distretto di Riccione ammonta a 246.307 euro. I Comuni coinvolti sono: Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano e Sassofeltrio.

A chi spetta il contributo

Il contributo, destinato alle famiglie con figli dai 3 ai 13 anni (nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2022), copre in tutto o in parte le spese di iscrizione ai centri estivi accreditati. Il requisito fondamentale è un ISEE 2025 (o 2024) non superiore a 26.000 euro.

Importante novità anche per i ragazzi con disabilità certificata: in questo caso, il contributo è disponibile fino ai 17 anni, indipendentemente dall’ISEE. Per loro, quindi, non è richiesto alcun limite reddituale per accedere al beneficio.

Il contributo può arrivare a 100 euro a settimana (o all’intero importo se la quota è inferiore) fino a un massimo di 300 euro per bambino.

Chi può fare domanda

Possono accedere le famiglie in cui:

Entrambi i genitori lavorano , o sono in cerca di occupazione con Patto di Servizio attivo;

Uno solo dei genitori lavora, se l’altro è impegnato in modo continuativo nella cura di familiari disabili o non autosufficienti.

Sono ammessi anche nuclei monogenitoriali e famiglie affidatarie. La domanda deve essere presentata esclusivamente online al link ufficiale del Comune di Riccione (SPID, CIE o CNS obbligatori per l’accesso):

? Domanda online – Progetto conciliazione 2025

Come funziona il rimborso

Il contributo sarà erogato a rimborso: le famiglie dovranno anticipare l’intera quota al centro estivo e riceveranno il rimborso solo a pagamento avvenuto, come comunicato dai gestori accreditati.

Per informazioni

Per dubbi o chiarimenti, le famiglie devono contattare il referente del proprio Comune di residenza.

Ad esempio, per Cattolica il contatto è l’Ufficio “Diritto allo Studio” – Tel. 0541/966683.

Perché è importante

Il progetto, parte della Priorità 3 “Inclusione” del programma FSE+, si inserisce in una visione più ampia che guarda alla costruzione di un welfare educativo regionale più equo e inclusivo. Permette di aiutare le famiglie, potenziare l’accesso all’istruzione e garantire a bambini e ragazzi esperienze formative e sociali di qualità, anche nei mesi estivi.