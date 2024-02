DIVIETO DI AVVICINARSI ALLA EX COMPAGNA: 56ENNE COLPITO DA MISURA CAUTELARE

Budrio (BO): I Carabinieri della Stazione di Budrio, nella giornata di giovedì 22 febbraio u.s., hanno eseguito il provvedimento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 56enne italiano, celibe, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, trae origine dalla querela presentata da parte di una donna 39enne italiana, operaia la quale si è rivolta ai carabinieri della locale stazione, a seguito dell’ennesimo e violento litigio con l’ex compagno. La donna, in sede di querela, ha raccontato ai militari che la relazione con il 56enne era iniziata circa due anni fa. Nel mese di aprile 2023, la 39enne ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto, l’uomo, a causa della sua incontrollata gelosia, ha afferrato il telefono della donna e lo ha scaraventato con violenza contro il muro per poi spintonare la sua ex compagna. In un’altra occasione, il 56enne si è presentato sul luogo di lavoro della donna, in evidente stato di agitazione dettato dall’abuso di sostanze alcoliche, ed ha iniziato ad inveire nei confronti della stessa, tanto da farle perdere il posto di lavoro. Nel gennaio 2024, dopo l’ennesima lite per futili motivi, l’uomo ha iniziato a colpire il muro con dei pugni per poi afferrare la donna al collo causandole delle lesioni, tutto ciò alla presenza del figlio minore del 56enne. Le continue minacce, offese e denigrazioni, da parte dell’ex compagno, hanno causato nella 39enne un evidente stato d’ansia e di paura per la propria persona. Appurato ciò, dopo aver rintracciato l’uomo, i carabinieri lo hanno sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna